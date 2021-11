Quotidiani sportivi, le prime pagine tra Nazionale Italiana e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei sorteggi per i playoff dei Mondiali. L'Italia ha trovato in semifinale la Macedonia del Nord. Nel caso di successo, giocherebbe la finale in Portogallo o in Turchia. Poteva sicuramente andare meglio agli Azzurri di Roberto Mancini. Oggi si gioca Juventus-Atalanta, ma il mondo bianconero è scosso dall'inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze: la Juve è accusata di falso in bilancio. Stasera anche Venezia-Inter, con i nerazzurri che meditano di fare un po' di turnover. Infine, spazio alla notizia del giorno in casa Milan, il rinnovo del contratto di Stefano Pioli. Per Fabio Capello, ex tecnico rossonero, rinnovo meritato.