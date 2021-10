Prima pagina Tuttosport: “Milan in fuga, ma che Toro!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 27 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 27 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Anche Tuttosport si dedica principalmente al Milan e alla vittoria sul Torino, apprezzando la prova degli uomini di Ivan Juric: "Milan in fuga, ma che Toro!". Primi tentativi di distacco per i rossoneri, che si accontentano di un gol per ottenere i tre punti, rischiando anche qualcosa nella ripresa. Buon Torino.

Sotto spazio a Juventus e Inter. Per i bianconeri "Vietato sbagliare", per l'Inter e per Steven Zhang sono "le 48 ore della verità", tra campo e bilancio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).