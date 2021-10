Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, prove di fuga con Giroud

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in prima pagina, dedica gran parte del suo spazio al Milan. "ScappaMilan". Ieri i rossoneri hanno battuto 1-0 il Torino e adesso saranno almeno per due giorni da soli in testa alla classifica, aspettando i risultati delle altre. Decisivo Olivier Giroud. Era dal 1954/55 che il Milan non partiva così bene in campionato. Nei riquadri laterali si parla proprio degli altri match in programma oggi, con Inter e Juventus che progettano la rincorsa al primato. Spazio anche al calciomercato degli scontenti.