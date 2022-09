Prima pagina Tuttosport: “Paredes e Di María, grana mondiale”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una 'grana mondiale' in arrivo in casa Juventus. L'Argentina, infatti, sta provando a far arrivare in ritiro, in vista della kermesse iridata in Qatar, il centrocampista Leandro Paredes e l'attaccante Ángel Di María, in anticipo rispetto al previsto. Così salterebbero l'ultima gara del 2022 con i bianconeri. È il primo effetto dei Mondiali, che condizionerà, si pensa, anche l'atteggiamento di molti stranieri.