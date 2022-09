Quotidiani sportivi, le prime pagine: Nations League, Italia alle final four

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando del successo dell'Italia di Roberto Mancini in Ungheria. Un 2-0 firmato da Giacomo Raspadori e Federico Dimarco che spedisce gli Azzurri alle final four di Nations League. Sarà dura, a questo punto, superare i rimpianti e l'amarezza per la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. In alto, sotto la testata, si parla del sempre più probabile addio di Milan Škriniar all'Inter. Il PSG lo vuole già a gennaio, in casa nerazzurra c'è aria di cessione per il difensore slovacco. La Juventus, invece, medita di cambiare totalmente rotta e corso a partire dall'anno prossimo: andranno via Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Ángel Di María, oltre qualche altro giocatore. L'obiettivo è abbassare il monte ingaggi troppo alto del club bianconero. Intervista esclusiva, poi, con Vincenzo Montella, allenatore dell'Adana Demirspor, che parla del torneo di Serie A e in chiusura un'analisi sul nostro campionato che punta sempre più sui giovani.