Prima pagina Tuttosport: Dusan-Dybala day

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 27 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, dedica un ampio spazio a Juventus-Roma, che vedrà il ritorno di Paulo Dybala allo 'Stadium' da avversario. In alto la tentazione Cristiano Ronaldo per il Napoli, che potrebbe salutare Victor Osimhen in extremis per accogliere il fuoriclasse portoghese.