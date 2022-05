Prima pagina Tuttosport: “Koulibaly, che partita Allegri-Xavi”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 27 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 27 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Kalidou Koulibaly, forte difensore centrale senegalese in uscita dal Napoli e nel mirino, per l'imminente sessione estiva di calciomercato, sia della Juventus di Massimiliano Allegri sia del Barcellona di Xavi.

In alto, sotto la testata, si parla dell'offerta di contratto dell'Inter a Paulo Dybala: triennale (scadenza 30 giugno 2025) da 7 milioni di euro a stagione bonus inclusi, con opzione per il prolungamento fino al 2026. Quindi, spazio alla presentazione di Eduardo Camavinga, gioiello del Real Madrid e allo sfogo di Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, sulle troppe partite che si giocano oggi in una stagione.

Chiusura con il mercato del Torino: nuovi contatti per prendere João Pedro dal Cagliari, retrocesso in Serie B. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 27 maggio 2022

