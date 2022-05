Quotidiani sportivi, le prime pagine su Maldini, Dybala e Koulibaly

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan vincitore del 19° Scudetto. L'ex capitano rossonero si è detto convinto che, con tre big, il Diavolo possa aprire un ciclo. Ha anche giudicato incedibile Rafael Leão ma ha lanciato un segnale al CEO Ivan Gazidis e ad Elliott: non hanno ancora chiamato né lui né Frederic Massara per rinnovare il contratto in scadenza. Intanto, Gerry Cardinale del fondo RedBird è a Milano e ha già visitato l'area di Sesto San Giovanni dove si potrebbe costruire il nuovo stadio. Festeggiamenti, intanto, ieri nella Capitale per la vittoria della Roma in Conference League. Adesso i giallorossi di José Mourinho preparano colpi da Champions League. Si parla anche del mercato dell'Inter, che ha un accordo con Henrikh Mkhitaryan e chiede tempo a Paulo Dybala, ma anche di quello della Juventus. I bianconeri cercano un vice di Dušan Vlahović e hanno messo nel mirino Luis Muriel. Infine, offerta del Napoli per Antonín Barák.