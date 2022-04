Prima pagina Tuttosport: “Di María-Zaniolo: Juve, dov’è l’affare”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 27 aprile 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 27 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus, combattuta tra l'ingaggio di Ángel Di María, che si svincolerà a parametro zero dal PSG e l'investimento su Nicolò Zaniolo, che dovrebbe lasciare la Roma in estate. Pro e contro dei due potenziali colpi in casa bianconera.