Quotidiani sportivi, le prime pagine: Bologna-Inter e mercato Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il recupero della 20^ giornata di Serie A tra Bologna e Inter. In caso di successo al 'Dall'Ara', i nerazzurri sarebbero primi in classifica con un punto davanti al Milan. Esodo dei tifosi del Biscione in Emilia per il sorpasso ai cugini. Intanto, sul fronte mercato, l'Inter è pronta a piazzare il colpo Paulo Dybala: contratto da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus per la 'Joya'. Altro recupero di campionato in programma oggi è quello tra Atalanta e Torino. Intanto, mentre sotto la testata si parla di Manchester City-Real Madrid 4-3, spettacolare semifinale di andata di Champions League, in basso spazio al nuovo corso arabo del Milan. Vicino il passaggio di proprietà, da Elliott ad InvestCorp. Per la fascia destra, in pole position c'è Domenico Berardi, ma il sogno è Riyad Mahrez. La Juventus, invece, studia già come far giocare Giacomo Raspadori.