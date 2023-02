Prima pagina Tuttosport: “Vero derby, vera Juve. E al Torino …”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 27 febbraio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 27 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma domani alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. In casa bianconera, per la prima volta in stagione, si va verso la convocazione di Paul Pogba, Ángel Di María, Federico Chiesa e Dušan Vlahović tutti insieme.

In casa granata, c'è entusiasmo: oltre 2mila tifosi al 'Filadelfia' per l'allenamento a porte aperte della squadra di Ivan Jurić. Si parla, quindi, dei risultati delle milanesi in campionato. Festa totale per il Milan che, a 'San Siro', ha battuto 2-0 l'Atalanta.

Vittoria in uno scontro diretto per la Champions League, agganciata l'Inter in classifica, tornati in campo Mike Maignan e Zlatan Ibrahimović. Se la passano peggio, invece, i nerazzurri, sconfitti 1-0 allo stadio 'Dall'Ara' dal Bologna. Gelo per il -18 dal Napoli e le accuse di Lautaro Martínez. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

