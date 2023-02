Quotidiani sportivi, le prime pagine: vince il Milan, perde l’Inter

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 27 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 27 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli che ieri sera, a 'San Siro', ha battuto per 2-0 l'Atalanta nello scontro diretto per un posto in Champions League. I rossoneri hanno segnato un gol per tempo (autorete di Juan Musso su tiro di Theo Hernández e Junior Messias) nella serata del ritorno in campo, da titolare, di Mike Maignan e negli ultimi 20' di Zlatan Ibrahimović. Ha perso, invece, l'Inter di Simone Inzaghi, ancora una volta sul campo del Bologna: 1-0 per i rossoblu firmato da Riccardo Orsolini e settima sconfitta stagionale in Serie A per i nerazzurri. A fine partita furioso Lautaro Martínez. Il tecnico, di questo passo, rischia grosso. Domani si giocherà il derby della Mole tra Juventus e Torino: a centrocampo sarà scontro tra Nicolò Fagioli e Samuele Ricci.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 27 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che ieri pomeriggio ha perso 1-0 allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna contro i rossoblu di Thiago Motta. Rete di Riccardo Orsolini nel finale contro i nerazzurri, irriconoscibili. A fine partita lo sfogo di Lautaro Martínez: "Non si può giocare così". Il Milan, battendo per 2-0 l'Atalanta a 'San Siro' con l'autogol di Juan Musso e la rete di Junior Messias ha invece agganciato i cugini al secondo posto in classifica in Serie A. È tornato in campo, dopo 280 giorni di assenza, anche Zlatan Ibrahimović. Il Napoli di Luciano Spalletti, così, guarda le milanesi dall'alto del suo primato in campionato e di un +18 che mai nessuno, prima d'ora, aveva potuto festeggiare. Stasera, allo stadio 'Olimpico', c'è Lazio-Sampdoria, con Maurizio Sarri pronto ad avvicinare le squadre in lotta per la Champions League.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 27 febbraio 2023

Infine 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma domani alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. In casa bianconera, per la prima volta in stagione, si va verso la convocazione di Paul Pogba, Ángel Di María, Federico Chiesa e Dušan Vlahović tutti insieme. In casa granata, c'è entusiasmo: oltre 2mila tifosi al 'Filadelfia' per l'allenamento a porte aperte della squadra di Ivan Jurić. Si parla, quindi, dei risultati delle milanesi in campionato. Festa totale per il Milan che, a 'San Siro', ha battuto 2-0 l'Atalanta. Vittoria in uno scontro diretto per la Champions League, agganciata l'Inter in classifica, tornati in campo Mike Maignan e Zlatan Ibrahimović. Se la passano peggio, invece, i nerazzurri, sconfitti 1-0 allo stadio 'Dall'Ara' dal Bologna. Gelo per il -18 dal Napoli e le accuse di Lautaro Martínez.

