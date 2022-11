Prima pagina Tuttosport: “Juventus, strategia Mæhle. Batticuore Danilo”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse della Juventus nel prossimo calciomercato di gennaio. Proposta all'Atalanta un'operazione in prestito con diritto di riscatto per Joakim Mæhle. In ballo anche Wilfried Singo (Torino) e Emil Holm (Spezia). Danilo k.o. con il Brasile per un problema alla caviglia. Sia Titê sia Massimiliano Allegri in ansia.