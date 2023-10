Prima pagina Tuttosport: “Juve missioni Champions”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 26 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con. il mercato della Juventus con De Paul, Samardzic e Hojbjerg. In alto Chapeau Mbappé! Milan, che batosta. E per Sarri tre sberle in Olanda. Per Lukaku printi i fischi da San Siro. Zapata ai tifosi: "Torino torno". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.