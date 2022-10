Prima pagina Tuttosport: “Juve, chi paga i danni? Milan e Leao show”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 26 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, è particolarmente inviperito per l'eliminazione della Juventus di Massimiliano Allegri dalla Champions League . Decisiva la sconfitta ( 4-3 ) a Lisbona contro il Benfica . Portoghesi agli ottavi di finale con il PSG .

I bianconeri, al massimo, possono ambire al terzo posto del Girone H e, dunque, al ripescaggio in Europa League. 'Chi paga i danni?', si chiede il quotidiano torinese: 25 milioni di euro di mancati introiti per non essere andata agli ottavi, per una rosa, quella juventina, che guadagna ben 175 milioni di euro a stagione.