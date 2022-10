Quotidiani sportivi, le prime pagine: vola il Milan, esce la Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 26 ottobre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il netto successo del Milan (0-4) in casa della Dinamo Zagabria nella 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Trascinatori Sandro Tonali e Rafael Leão (un gol ed un'autorete provocata): mercoledì prossimo contro il RB Salisburgo, a 'San Siro', basterà un pareggio per passare il turno. Eliminata, invece, la Juventus, alla sua quarta sconfitta in cinque partite nel Girone H: k.o. (4-3) anche in casa del Benfica e addio alla competizione. La 'Vecchia Signora' può al massimo ambire nel ripescaggio in Europa League. Oggi in campo le altre due italiane: alle ore 18:45 c'è Inter-Viktoria Plzeň; in caso di una vittoria nerazzurri qualificati agli ottavi. Ritorna Romelu Lukaku, che parte dalla panchina. Alle ore 21:00, poi, festa al 'Maradona' per Napoli-Rangers: gli azzurri cercano gol e primato del girone. Paulo Dybala, attaccante della Roma, sta facendo di tutto per tornare in campo in tempo per i Mondiali in Qatar.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Benfica-Juventus, partita della 5^ giornata del Girone H della Champions League 2022-2023, terminata 4-3 per i portoghesi. I bianconeri finiscono all'inferno, eliminati dalla Champions e con l'unica, flebile, speranza di finire in Europa League. In merito al processo per le plusvalenze, intanto, il Presidente Andrea Agnelli si difende: "Bilanci, rispettate le regole". Sinfonia Milan, invece, in casa della Dinamo Zagabria: un netto 0-4 del Diavolo al 'Maksimir'. Ai ragazzi di Stefano Pioli, adesso, basterà soltanto un punto la prossima settimana a 'San Siro' contro il RB Salisburgo per la qualificazione ali ottavi di finale del torneo. Passaggio del turno sicuro anche per l'Inter se, oggi pomeriggio alle ore 18:45, batterà il Viktoria Plzeň tra le mura amiche. Il Napoli di Luciano Spalletti, impegnato alle ore 21:00 contro i Rangers al 'Maradona', non intende fare sconti: vuole il primo posto nel Girone A. Inchiesta F.I.G.C., infine, per capire quanto accaduto nel post-partita di Fiorentina-Inter 3-4 al 'Franchi' nell'ultimo turno di campionato.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022

Per concludere, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, è particolarmente inviperito per l'eliminazione della Juventus di Massimiliano Allegri dalla Champions League. Decisiva la sconfitta (4-3) a Lisbona contro il Benfica. Portoghesi agli ottavi di finale con il PSG, bianconeri che, al massimo, possono ambire al terzo posto del Girone H e, dunque, al ripescaggio in Europa League. 'Chi paga i danni?', si chiede il quotidiano torinese: 25 milioni di euro di mancati introiti per non essere andata agli ottavi, per una rosa, quella juventina, che guadagna ben 175 milioni di euro a stagione. Milan e Rafael Leão show, invece, a Zagabria: perentorio 0-4 inflitto alla Dinamo e ora per passare il turno al Diavolo di Stefano Pioli basterà un solo punto a 'San Siro' contro il Salisburgo la prossima settimana. Mentre il Barcellona, oggi, guferà l'Inter per avere ancora chance di passare il proprio girone e Antonio Conte si interroga sul suo futuro al Tottenham, c'è un retroscena che riguarda il Torino. Prima della vittoria di Udine, infatti, il tecnico Ivan Jurić si è reso protagonista di un bel discorso motivazionale alla sua squadra.