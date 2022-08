Prima pagina Tuttosport: “Juve, anche Paredes. Napoli, Ronaldo!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 26 agosto 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 26 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. Dopo Arkadiusz Milik, che sarà già a disposizione per la sfida dell'Allianz Stadium contro la Roma, ecco arrivare anche l'ex giallorosso Leandro Paredes dal PSG.

Clamorosa bomba di mercato sotto la testata. Il Napoli potrebbe prendere Cristiano Ronaldo (e 100 milioni di euro) in un'operazione che porterebbe, invece, il nigeriano Victor Osimhen al Manchester United! Il Torino prova a riprendersi Dennis Praet dal Leicester City e, intanto, stringe i tempi per il rinnovo del contratto di Saša Lukić: contratto triennale per il serbo, con ingaggio raddoppiato.

Mentre Ciro Immobile agita i sogni di Simone Inzaghi in vista di Lazio-Inter di questa sera in Serie A, spazio ai temi europei. La Fiorentina approda ai gironi della Conference League e ringrazia il suo portiere, Pietro Terracciano, per le parate nel ritorno dei turni preliminari in casa del Twente.

In Champions League, invece, grandissime avversarie per le squadre italiane. Chelsea per il Milan, Bayern Monaco e Barcellona per l'Inter, Liverpool per il Napoli, PSG per la Juve. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 26 agosto 2022