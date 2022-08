Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, Serie A e mercato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei sorteggi della Champions League 2022-2023. Il Milan trova il Chelsea, l'Inter se la vedrà con Bayern Monaco e Barcellona, il Napoli con Ajax e Liverpool mentre la Juventus trova il PSG. La Fiorentina pareggia 0-0 ad Enschede (Olanda) contro il Twente grazie anche alle parate di Pietro Terracciano e conquista l'accesso ai gironi della Conference League (sorteggi oggi alle ore 14:30). Si parla, quindi, anche di Serie A, visto che stasera allo stadio 'Olimpico' si disputerà Lazio-Inter. Simone Inzaghi torna a sfidare il suo passato ma i biancocelesti di Maurizio Sarri promettono battaglia. Nel frattempo Milan Škriniar firma il 'patto Scudetto'. In Milan-Bologna di domani, invece, il tecnico rossonero Stefano Pioli pensa di lanciare titolare Charles De Ketelaere; sul mercato, sorpasso ai cugini per Trevor Chalobah del Chelsea. Infine, chiosa con la Juventus, pronta a prendere Leandro Paredes del PSG.