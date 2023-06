Prima pagina Tuttosport: “Rabiot, occhio a Milinkovic!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 26 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle 'sliding doors' in casa Juventus in questo particolare momento del calciomercato estivo. I bianconeri, infatti, sono ottimisti per il rinnovo del contratto di Adrien Rabiot, ma sono anche pronti a svoltare, qualora il francese cambiasse idea, su Sergej Milinković-Savić, che tra un anno andrà in scadenza con la Lazio.