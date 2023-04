Prima pagina Tuttosport: “Inter-Juventus, incrociamo le dita”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 26 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, spera che questa sera, alle ore 21:00 , in occasione di Inter-Juventus , semifinale di ritorno di Coppa Italia , ci sia un Derby d'Italia 'normale'. Senza, quindi, risse, provocazioni o episodi di razzismo. All'andata, all'Allianz Stadium di Torino , era finita 1-1 .

Tra i nerazzurri, favorito in attacco Edin Džeko su Romelu Lukaku ; tra i bianconeri - assente Dušan Vlahović - in avanti ci sarà Ángel Di María con Arkadiusz Milik . È sfida tra le due contendenti anche sul mercato : l'obiettivo comune è il centrocampista Davide Frattesi del Sassuolo .

Polemica, poi, del quotidiano verso la Federazione: nessun provvedimento preso, infatti, per i cori razzisti indirizzati a Yann Karamoh, attaccante del Torino, in occasione dell'ultima trasferta di Serie A in casa della Lazio. Chiosa con la Premier League: scontro diretto tra Manchester City e Arsenal, stasera si decide una bella fetta di campionato inglese. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).