Quotidiani sportivi, le prime pagine su Inter-Juventus di Coppa Italia

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 26 aprile 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma questa sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Si parte dall'1-1 dell'andata: chi vincerà, andrà a giocarsi il trofeo nazionale il 24 maggio in finale allo stadio 'Olimpico'. La 'Vecchia Signora', intanto, a rischio squalifica dalle coppe europee, può aprire un dialogo con la UEFA per evitare la punizione massima. Intervista esclusiva con Daniele Adani che parla della volata per un posto in Champions League: secondo l'ex difensore, peserà tanto l'EuroDerby sulle squadre in lotta. Mentre la Roma è in ansia per le condizioni fisiche di Paulo Dybala, il Milan e il Napoli cercano di trattenere i loro talenti più fulgidi. Rafael Leão, infatti, ha detto di no a Chelsea e Real Madrid perché vuole rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Ha tante offerte anche Victor Osimhen, ma sogna la rivincita Champions con gli azzurri.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 26 aprile 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma questa sera, alle ore 21:00, tra Inter e Juventus. Si parte dall'1-1 dell'Allianz Stadium: chi passerà, tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i bianconeri di Massimiliano Allegri, giocherà il 24 maggio in finale allo stadio 'Olimpico'. Panchina, tra i padroni di casa, per Romelu Lukaku; non convocato nemmeno Dušan Vlahović. In alto, sotto la testata, si parla del possibile spostamento di Napoli-Salernitana del prossimo turno di Serie A per motivi di ordine pubblico. Ottavio Bianchi, tecnico dell'ultimo Scudetto degli azzurri, intanto, loda l'allenatore dei campani, Luciano Spalletti. La Roma Primavera ha vinto la Coppa Italia di categoria proprio nella giornata in cui vengono comunicati cambiamenti importanti nel torneo nazionale a partire dalla prossima stagione. Intanto, Paulo Dybala, in condizioni fisiche precarie, tenta di recuperare in extremis per Roma-Milan di sabato pomeriggio in campionato.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 26 aprile 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, spera che questa sera, alle ore 21:00, in occasione di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ci sia un Derby d'Italia 'normale'. Senza, quindi, risse, provocazioni o episodi di razzismo. All'andata, all'Allianz Stadium di Torino, era finita 1-1. Tra i nerazzurri, favorito in attacco Edin Džeko su Romelu Lukaku; tra i bianconeri - assente Dušan Vlahović - in avanti ci sarà Ángel Di María con Arkadiusz Milik. È sfida tra le due contendenti anche sul mercato: l'obiettivo comune è il centrocampista Davide Frattesi del Sassuolo. Polemica, poi, del quotidiano verso la Federazione: nessun provvedimento preso, infatti, per i cori razzisti indirizzati a Yann Karamoh, attaccante del Torino, in occasione dell'ultima trasferta di Serie A in casa della Lazio. Chiosa con la Premier League: scontro diretto tra Manchester City e Arsenal, stasera si decide una bella fetta di campionato inglese.