Prima pagina Tuttosport: “Gioia Juve: ieri, oggi, domani”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 26 aprile 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 26 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Sassuolo-Juventus, 'Monday Night' della 34^ giornata della Serie A 2021-2022, terminato 1-2 per i bianconeri di Massimiliano Allegri.

Una partita che ha visto andare in gol Paulo Dybala, ormai passato juventino, Moise Kean, il presente, e, per i neroverdi, Giacomo Raspadori. Il quale, al contrario, potrebbe rappresentare un futuro colpo di calciomercato della 'Vecchia Signora'.

Anche il quotidiano torinese parla delle trattative per la cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp: si accelera, il passaggio delle quote del club rossonero potrebbe avvenire già in questi giorni. C'è, infatti, aria di closing imminente.

Al PSG, avventura al capolinea per Mauricio Pochettino: il club transalpino pensa di sostituire l'argentino in panchina con Antonio Conte, oggi manager del Tottenham Hotspur in Premier League. Stasera, intanto, il Manchester City ospiterà il Real Madrid all'Etihad Stadium per la prima semifinale di andata di Champions League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

