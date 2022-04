Quotidiani sportivi, le prime pagine: closing Milan e lotta Scudetto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del Milan. Il club rossonero, infatti, è in procinto di essere ceduto da Elliott ad InvestCorp, fondo del Bahrein che ha grandi progetti per il Diavolo. I giornalisti della 'rosea' sono stati a Londra, in una delle tanti sedi di InvestCorp nel mondo, per capire qualcosa in più. Sembra che gli arabi vogliano far entrare i rossoneri tra i club con più ricavi al mondo, vincendo subito e riducendo il gap con le big d'Europa. Si parla, poi, anche della lotta per lo Scudetto in Serie A tra lo stesso Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. Senza dubbio Sandro Tonali ed Ivan Perišić sono due tra i protagonisti di questo duello. Quindi spazio alla vittoria 'last minute', 1-2, della Juventus in casa del Sassuolo firmata da Moise Kean nel 'Monday Night' della 34^ giornata di campionato ed alla crisi del Napoli di Luciano Spalletti. Tecnico a rischio, il Presidente Aurelio De Laurentiis pensa a Gian Piero Gasperini. Stasera, infine, torna la Champions League: alle ore 21:00 in programma Manchester City-Real Madrid.