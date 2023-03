Prima pagina Tuttosport: “Juve su Frattesi. L’appuntamento”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 26 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di oggi di Tuttosport apre con il calciomercato. Juventus su Frattesi. L'appuntamento. Le mosse a centrocampo legate a Pogba e Rabiot, ma l'azzurro piace. Incontro con il Sassuolo e agenti dopo la sentenza dei - 15. In alto le qualificazioni a Euro24. Tutti pazzi per Retegui: "In 7 giorni 5 offerte". In basso il Torino e la Fiorentina. Dalla Serbia al Toro. La rincorsa di Ilic. Sirigu che shock, carriera a rischio. Si chiude con gli altri sport. MotoGP, Bagnaia sprint da Re. Boxe, Irma pugni d'oro! Prima pagina del quotidiano torinese ricca di notizie. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).