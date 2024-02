Prima pagina Tuttosport: Pioli, altro stop. A -4 da Allegri

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 26 febbraio 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Dušan Vlahović. Il centravanti serbo della Juventus è mattatore della sfida vinta per 3-2 all'Allianz Stadium contro il Frosinone. Due gol e un assist, per quello per l'acuto di Daniele Rugani al 95', per l'attaccante della squadra di Massimiliano Allegri.