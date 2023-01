Prima pagina Tuttosport: “Juve, c’è anche una carta segreta”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 26 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 26 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione nella quale si trova la Juventus. A quanto pare, una carta segreta rimetterebbe in gioco i bianconeri, invalidando la sentenza di penalizzazione inflittale dalla Corte d'Appello Federale.

Offerta del Leeds United di 28 milioni di euro per Weston McKennie, ma la Juve chiede un po' di più per cedere il centrocampista statunitense alla squadra inglese. Paul Pogba e Dušan Vlahović, intanto, torneranno a disposizione per i prossimi impegni di campionato e coppa.

Il Torino contro-sorpassa l'Olympique Marsiglia per Ivan Ilić: proposti 14 milioni di euro all'Hellas Verona. In aggiunta, anche 5 per Isak Hien. Il tutto mentre Saša Lukić potrebbe andare al Fulham, che offre 8 milioni di euro più 2 di bonus ai granata.

Quindi, intervista esclusiva a Ederson dell'Atalanta, i 60 anni di José Mourinho e una parentesi sulla vita di Mauro Icardi a Istanbul, dove gioca per il Galatasaray, senza l'ormai ex moglie Wanda Nara. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

