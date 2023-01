Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Milan e futuro Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 26 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 26 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione del Milan. I rossoneri sono in crisi: società, mister Stefano Pioli e squadra, tutti hanno le loro colpe. Il Diavolo potrebbe rialzarsi grazie al mercato: possibile un colpo di fine gennaio tra Nicolò Zaniolo e Hakim Ziyech. Intanto, però, a Milano c'è anche il derby dei flop, tra il belga Charles De Ketelaere e l'interista Joaquín Correa: in due sono costati oltre 60 milioni di euro. L'Inter, intanto, pensa di vendere subito Milan Škriniar, che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: offerta del PSG di 10 milioni di euro per averlo adesso, ma il Presidente nerazzurro Steven Zhang vuole di più. La Juventus, che è sul punto di cedere Weston McKennie al Leeds United, ritrova Paul Pogba e Dušan Vlahović per i prossimi impegni di Serie A e Coppa Italia. Nella Capitale, intanto, si celebrano José Mourinho (che oggi compie 60 anni) e Maurizio Sarri, che hanno portato Roma e Lazio in zona Champions League.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 26 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Il club bianconero, infatti, sembra non aver pace. Dopo aver già ricevuto 15 punti di penalizzazione in campionato, adesso la 'Vecchia Signora' rischia ulteriormente per la manovra stipendi. Otto calciatori, attualmente alla Juve o andati via, rischiano anche delle squalifiche. Spazio, poi, al calciomercato, partendo dall'Inter. I nerazzurri, infatti, non sono più sicuri di trattenere Romelu Lukaku dal Chelsea: finora il centravanti ha deluso, non sembra essere più la certezza di due stagioni fa. Ora il belga ha sei mesi di tempo per convincere tutti. Napoli e Fiorentina si sono scambiati i portieri: Pierluigi Gollini da Luciano Spalletti e Salvatore Sirigu da Vincenzo Italiano. Ancora non c'è l'offerta concreta del Milan per strappare Nicolò Zaniolo alla Roma mentre un ex giallorosso, Radja Nainggolan, ne raggiunge un altro, Daniele De Rossi: il 'Ninja' firmerà in Serie B per la SPAL allenata dall'ex compagno di squadra.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 26 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione nella quale si trova la Juventus. A quanto pare, una carta segreta rimetterebbe in gioco i bianconeri, invalidando la sentenza di penalizzazione inflittale dalla Corte d'Appello Federale. Offerta del Leeds United di 28 milioni di euro per Weston McKennie, ma la Juve chiede un po' di più per cedere il centrocampista statunitense alla squadra inglese. Paul Pogba e Dušan Vlahović, intanto, torneranno a disposizione per i prossimi impegni di campionato e coppa. Il Torino contro-sorpassa l'Olympique Marsiglia per Ivan Ilić: proposti 14 milioni di euro all'Hellas Verona. In aggiunta, anche 5 per Isak Hien. Il tutto mentre Saša Lukić potrebbe andare al Fulham, che offre 8 milioni di euro più 2 di bonus ai granata. Quindi, intervista esclusiva a Ederson dell'Atalanta, i 60 anni di José Mourinho e una parentesi sulla vita di Mauro Icardi a Istanbul, dove gioca per il Galatasaray, senza l'ormai ex moglie Wanda Nara.