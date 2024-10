Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Weah chiama David”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 25 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' apre con il duello di mercato, oltre a quello in campo per il derby d'Italia, tra Inter e Juventus per Jonathan David, gioiello del Lille. Spazio, però, anche all'intervista esclusiva a Gianfranco Zola, oltre al terremoto in casa Inter con i cambiamenti societari. Nella parte bassa spazio al rinvio di Bologna-Milan e ai risultati delle italiane nelle coppe europee.