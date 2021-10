Prima pagina Tuttosport: “Joya a San Siro”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 25 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 25 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pareggio di 'San Siro' tra Inter e Juventus . Il calcio di rigore di Paulo Dybala all'89' ha evitato la sconfitta ai bianconeri. Espulso Simone Inzaghi , allenatore nerazzurro, dopo la concessione del penalty alla 'Vecchia Signora' nel finale grazie alla chiamata del V.A.R. .

Si ferma il Napoli: solo 0-0 contro la Roma, è raggiunto in vetta alla classifica dal Milan. Crolla la Lazio, sconfitta pesantemente sul campo dell'Hellas Verona ed andata in ritiro. Infine, spazio al calciomercato. Milan e Torino, infatti, potrebbero scambiarsi i cartellini di Tommaso Pobega ed Andrea Belotti a gennaio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).