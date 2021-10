Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter frenata dal VAR, Dybala-gol

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, parla di Inter-Juventus. Il big match di 'San Siro' è terminato 1-1, con le reti di Edin Džeko e Paulo Dybala. Bianconeri, però, in gol su rigore nel finale grazie alla chiamata del V.A.R.. Weekend perfetto per il Milan di Stefano Pioli, che ringrazia anche la Roma di José Mourinho, la prima squadra in questa stagione a fermare il cammino del Napoli: all'Olimpico è finita 0-0. Crolla la Lazio, colpita dall'Hellas Verona in gol quattro volte con il 'Cholito', Giovanni Simeone: ritiro per i biancocelesti. Vince infine la Fiorentina (3-0 sul Cagliari).