Prima pagina Tuttosport: “Zaniolo, Conte sfida Allegri”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 25 luglio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 25 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'offensiva del Tottenham di Antonio Conte per Nicolò Zaniolo. Il manager italiano vuole portare l'attaccante della Roma in Premier League e si inserisce, dunque, sulla strada della Juventus. I bianconeri possono accelerare sul talento azzurro soltanto se prima vendono qualcuno.

Sono giorni caldi, per esempio, per la rescissione del contratto di Aaron Ramsey e per la cessione di Adrien Rabiot, spedito nel ritiro della Under 23. Allarme Paul Pogba: si è fermato in allenamento. Alta tensione in casa Napoli, con il tecnico Luciano Spalletti che ha cacciato dall'allenamento l'attaccante nigeriano Victor Osimhen perché stava parlando troppo.

Chiosa con il Torino: la cessione di Gleison Bremer ha generato 49 milioni di euro, ma i granata potranno spenderne soltanto 25 sul mercato estivo. Stretta, dunque, per l'arrivo di Armand Laurienté dal Lorient e per l'ingaggio dello svincolato Jason Denayer. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 25 luglio 2022