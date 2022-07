Quotidiani sportivi, le prime pagine su De Ketelaere, Osimhen e Zaniolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa di calciomercato per portare Charles De Ketelaere al Milan. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha bisogno del fantasista e in fretta. Così Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, è pronto ad alzare l'offerta al Bruges: saranno giorni decisivi. Per il centrocampo, avanza la candidatura di Carney Chukwuemeka dell'Aston Villa. Intervista esclusiva, poi, della 'rosea', ad Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter: chiede a Milan Škriniar di restare e, al contempo, avverte i suoi compagni della crescita della Juventus. I bianconeri, negli Stati Uniti d'America, sfideranno presto il Barcellona ed il tecnico Massimiliano Allegri ritroverà, per l'occasione, dall'inizio anche Dušan Vlahović, al quale, in questa stagione, ha chiesto 30 gol. Caos, ieri, durante l'allenamento del Napoli: il nigeriano Victor Osimhen ha protestato troppo e l'allenatore Luciano Spalletti lo ha cacciato dal campo.