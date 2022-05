Prima pagina Tuttosport: “Juve, Chiellini lo faccio io!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 25 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 25 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola apre, in prima pagina, con le idee di calciomercato della Juventus per sostituire Giorgio Chiellini . Sono quattro i nomi che la 'Vecchia Signora' sta tenendo d'occhio: Nikola Milenković e Igor ( Fiorentina ), Gabriel Paulista ( Arsenal ) e Kalidou Koulibaly ( Napoli ).

Poi si parla della volontà del Torino di riscattare, proprio dai bianconeri, il cartellino di Rolando Mandragora. Bisognerà capire, però, che fine farà Marko Pjaca, altro calciatore della Juve che ha giocato in granata in questa stagione. Chi lascerà la squadra di Ivan Jurić è il difensore brasiliano Gleison Bremer, che sembra diretto all'Inter, così come Paulo Dybala.