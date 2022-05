Quotidiani sportivi, le prime pagine su Inter, Roma e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse di calciomercato dell'Inter per l'estate. Dal Presidente Steven Zhang via libera per l'assalto a Paulo Dybala, Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani. Pronto, oltretutto, il rinnovo per il tecnico Simone Inzaghi. Il Milan, fresco Campione d'Italia, vuole investire sui propri giovani. L'obiettivo è il rinnovo del contratto di Rafael Leão, che piace anche al Real Madrid, fino al 30 giugno 2026. Saranno blindati, però, anche Sandro Tonali e Pierre Kalulu. L'argentino Ángel Di María, che si svincola dal PSG, vorrebbe andare alla Juventus: il tecnico bianconero Massimiliano Allegri riflette. In alto, infine, sotto la testata, ampio spazio a Roma-Feyenoord, finale di Conference League in programma stasera alle ore 21:00 a Tirana. L'Italia si affida allo 'Special One' per ritrovare un trofeo internazionale.