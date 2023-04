Prima pagina Tuttosport: “Gravina, e adesso? La Juve paga, gli altri …”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle 171 persone soggette a Daspo per i cori razzisti in Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. 'La Juve paga, gli altri ancora no". Invito a Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C., a far vedere come non si debba tutelare soltanto Romelu Lukaku nella vicenda.