Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus fuori dalle coppe?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. La UEFA, infatti, porta avanti indagini sul club bianconero parallele a quelle della giustizia sportiva italiana. La condotta antisportiva può costare alla 'Vecchia Signora' un anno di squalifica dalle coppe europee. A Napoli, intanto, è già iniziata la festa Scudetto proprio con l'ultima vittoria della squadra di Luciano Spalletti in casa della Juve. L'ex Fabio Cannavaro esclama soddisfatto: "Non dovremo più aspettare altri trent'anni". Nel 'Monday Night' della 31^ giornata di Serie A bella vittoria, 3-1, dell'Atalanta sulla Roma: la 'Dea' si rilancia in ottica della qualificazione alla prossima Champions League. Frenano, al contrario, i giallorossi di José Mourinho, che perdono Diego Llorente e, forse, Paulo Dybala per infortunio. Quindi, spazio alle novità su Milan e Inter tra campo e mercato. In casa rossonera, Zlatan Ibrahimović ancora k.o., ma vuole continuare a giocare. Nel frattempo, si punta su Tommaso Baldanzi (Empoli) per la trequarti. All'Inter, invece, vogliono Mateo Retegui come nuovo centravanti e registrano l'offerta del Chelsea per André Onana: in cambio, in nerazzurro, il cartellino di Kepa Arrizabalaga più soldi.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della notte appena trascorsa a Napoli. Sebbene manchi ancora l'aritmetica certezza per la conquista dello Scudetto da parte della squadra di Luciano Spalletti, in città è già partita una festa attesa da ben 33 anni. Accoglienza straordinaria agli azzurri all'aeroporto di Capodichino: 10mila tifosi giunti a celebrare l'imminente titolo dei partenopei. Per Corrado Ferlaino, ex, storico Presidente dei campani, "Diego Maradona, da lassù, è stato ancora una volta decisivo". Spazio, poi, al commento di Atalanta-Roma, 'Monday Night' della 31^ giornata di Serie A. Successo orobico, 3-1, in una sfida che rilancia le ambizioni nerazzurre di qualificazione in Champions League e frena, al contrario, i giallorossi di José Mourinho. Infortuni per Diego Llorente e Paulo Dybala. Dunque, è già tempo di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera a 'San Siro'. Romelu Lukaku, come noto, ci sarà. Ma non si placano le polemiche intorno alle ammonizioni 'da regolamento' per chi zittisce il pubblico in caso di insulti.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle 171 persone soggette a Daspo per i cori razzisti in Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. 'La Juve paga, gli altri ancora no". Invito a Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C., a far vedere come non si debba tutelare soltanto Romelu Lukaku nella vicenda. Intanto, il gigante belga si scalda, per giocare in coppia con Lautaro Martínez, la sfida Inter-Juventus, ritorno della semifinale della coppa nazionale. In casa bianconera recuperato Gleison Bremer, che aveva saltato la partita di campionato contro il Napoli per noie muscolari. Commento, dunque, su Atalanta-Roma, 'Monday Night' della 31^ giornata di Serie A: successo, 3-1, della 'Dea' di Gian Piero Gasperini ed altro stop per infortunio di Paulo Dybala nelle fila giallorosse. Per concludere, all'estero, esonerato Cristian Stellini dalla guida del Tottenham dopo il pesantissimo 6-1 incassato in casa del Newcastle nell'ultimo turno di Premier League.