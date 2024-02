Prima pagina Tuttosport: De Ketelaere e Gasperini incubi di Pioli

In alto, sotto la testata, il Torino si interroga sul rendimento dei suoi due centrocampisti centrali. Né Samuele Ricci (pagato 8 milioni di euro all'Empoli) né Ivan Ilić (costato 16 per strapparlo all'Hellas Verona), infatti, hanno convinto finora in maglia granata. "Giocate ordinarie, amnesie, rari spunti", ma ora il tecnico Ivan Jurić - che ha perso Adrien Tameze per un mese - chiede loro molto di più e il salto di qualità.

Ritmo-Champions per l'Empoli da quando in panchina c'è Davide Nicola, mentre possono essere arrivati ai saluti Alessio Dionisi (Sassuolo) e Fabio Liverani (Salernitana). Show di Mateo Retegui in Genoa-Udinese 2-0: che gol in rovesciata per il centravanti italo-argentino!

Chiosa con Milan-Atalanta di questa sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Gli incubi dei rossoneri di Stefano Pioli si chiamano Charles De Ketelaere e Gian Piero Gasperini.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 25 febbraio 2024

