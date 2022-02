Prima pagina Tuttosport: “Malinovskyi, gol per l’Ucraina!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 25 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 25 febbraio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il messaggio lanciato da Ruslan Malinovskyi, trequartista ucraino dell'Atalanta, dopo i suoi gol in casa dell'Olympiacos nella vittoria per 3-0 in Europa League. "No alla guerra" nel suo Paese. La 'Dea' è l'unica squadra italiana a passare al turno successivo della competizione europea.

Va fuori il Napoli, surclassato 2-4 al 'Maradona' da un Barcellona in grande forma ed in ripresa. Out anche la Lazio, alla quale non basta il 2-2 interno contro il Porto per accedere agli ottavi di finale del torneo. In alto e in basso, quindi, si parla del calciomercato delle due torinesi.

La Juventus, per sostituire Alex Sandro nella prossima stagione, pensa a Renan Lodi dell'Atlético Madrid. Il Torino, invece, al posto di Andrea Belotti, che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza, vuole Giovanni Simeone dell'Hellas Verona o João Pedro del Cagliari.

A chiudere, intervista esclusiva con Kyle Krause, proprietario americano del Parma. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

