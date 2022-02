Quotidiani sportivi, le prime pagine: Serie A, Europa League e guerra

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei temi del campionato di Serie A. In programma oggi, infatti, i primi due anticipi della 27^ giornata: si tratta di Milan-Udinese (ore 18:45) e Genoa-Inter (ore 21:00). Mentre Stefano Pioli chiede ad Olivier Giroud i gol per l'allungo in vetta alla classifica, Simone Inzaghi ritrova i titolari Alessandro Bastoni e Marcelo Brozović. In Europa League, eliminate Lazio (2-2 in casa contro il Porto) e Napoli (2-4 al 'Maradona' contro il Barcellona). Passa, invece, l'Atalanta, vittoriosa 3-0 al Pireo contro l'Olympiacos. Doppietta del fantasista ucraino Ruslan Malinovskyi, che chiede di fermare la guerra nel suo paese. E, a questo proposito, la UEFA toglierà a San Pietroburgo (Russia) la finale di Champions League di maggio. Infine, intervista esclusiva con 'Le Roi', Michel Platini, che parla di Juventus, Massimiliano Allegri e Dušan Vlahović.