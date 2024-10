Prima pagina Tuttosport: “Motta e Giuntoli, una reazione da Juve”

Il direttore tecnico della 'Vecchia Signora', Cristiano Giuntoli , invece, si muove sul fronte mercato . Fa visionare il difensore Léo Ortiz ( Flamengo ) e si muove, in attacco, per Lorenzo Lucca ( Udinese ). Anche se il grande sogno della Juve sarebbe quello di riportare Joshua Zirkzee ( Manchester United ) alle dipendenze di Motta.

Spazio, poi, alle squadre italiane impegnate nelle competizioni europee. Nella terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 , ieri, Atalanta-Celtic 0-0 (due traverse per Mario Pašalić ) e Young Boys-Inter 0-1 : i nerazzurri di Simone Inzaghi passano in pieno recupero ( 93' ) con un gol di Marcus Thuram . In precedenza, rigore fallito da Marko Arnautovic .

Chiosa con il Torino che, per la partita di domani sera, in casa, contro il Como, valida per l'anticipo del venerdì della 9^ giornata della Serie A 2024-2025, rischia di non poter contare sull'influenzato Antonio Sanabria.