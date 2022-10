Prima pagina Tuttosport: “Un Toro di Pietro. Per la Juve vitamina K”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 24 ottobre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 24 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio spazio a Torino e Juventus. I granata di Ivan Jurić, nel 'lunch match' dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023, vincono 1-2 in casa dell'Udinese. Sblocca l'incontro Ola Aina e, dopo il pareggio di Gerard Deulofeu, è Pietro Pellegri nel finale, con una botta sotto la traversa, a dare i tre punti al Toro. Determinante il portiere Vanja Milinković-Savić con le sue parate.