Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Napoli e le due torinesi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, giocheranno domani sera (ore 21:00) in casa della Dinamo Zagabria per la 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Una partita da vincere a tutti i costi per il Diavolo, che può valere una larga fetta del passaggio del turno e ben 60 milioni di euro. C'è fiducia nel recupero di Brahim Díaz, uscito acciaccato dall'ultimo match di campionato contro il Monza. In alto, sotto la testata, si parla del successo del Napoli di Luciano Spalletti in casa della Roma di José Mourinho: decisivo un gol di Victor Osimhen nel finale. Ottime vittorie esterne, nell'ultimo turno di Serie A, anche per il Torino (che passa 1-2 sul campo dell'Udinese con rete di Pietro Pellegri) e per la Lazio, che sbanca 0-2 il 'Gewiss Stadium', casa dell'Atalanta, con i gol di Mattia Zaccagni e Felipe Anderson. Mentre l'Inter, infine, si prepara a correre nei mesi più propizi per il tecnico Simone Inzaghi, la Juventus di Massimiliano Allegri si gode un ritrovato Adrien Rabiot.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando l'ennesima vittoria del Napoli di Luciano Spalletti. La capolista del campionato passa anche allo stadio 'Olimpico' di Roma contro i giallorossi di José Mourinho nel posticipo domenicale dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023. Match deciso da un gol di Victor Osimhen nel finale: per gli azzurri è il successo numero 11 tra campionato e Champions League. Marcia inarrestabile, mantenuto il vantaggio di 3 punti sul Milan di Stefano Pioli, diretta inseguitrice. Giusto spazio, però, sul quotidiano romano, anche per l'impresa della Lazio di Maurizio Sarri, capace di vincere 0-2 in casa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, pur senza Ciro Immobile, il suo cannoniere principe. Per i biancocelesti un gol per tempo, di Mattia Zaccagni e Felipe Anderson.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio spazio a Torino e Juventus. I granata di Ivan Jurić, nel 'lunch match' dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023, vincono 1-2 in casa dell'Udinese. Sblocca l'incontro Ola Aina e, dopo il pareggio di Gerard Deulofeu, è Pietro Pellegri nel finale, con una botta sotto la traversa, a dare i tre punti al Toro. Determinante il portiere Vanja Milinković-Savić con le sue parate. La Juventus, che venerdì aveva battuto l'Empoli, si prepara invece alla trasferta di Lisbona contro il Benfica in Champions League. Il tecnico Massimiliano Allegri punta su Filip Kostić per innescare la coppia-gol formata da Arkadiusz Milik e Dušan Vlahović. La società, intanto, ragiona sul rinnovo del contratto di Adrien Rabiot e sulle proposte per il centrocampista statunitense Weston McKennie. Spazio, poi, al commento di Roma-Napoli 0-1 e Atalanta-Lazio 0-2 nonché alla polemica tra Fiorentina e Inter per un post-partita infuocato ed ancora incerto al 'Franchi'.