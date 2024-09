Prima pagina Tuttosport: “Tacconi sulla Juventus: Di Gregorio, Bremer e …”

Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà Torino-Empoli per il secondo turno di Coppa Italia e i granata, attualmente primi in classifica, da soli, in campionato, puntano alla qualificazione al round successivo. Alessandro Buongiorno, trasferitosi in estate al Napoli, ha chiamato gli ex compagni facendo loro i complimenti per il bellissimo avvio di stagione con il nuovo allenatore, Paolo Vanoli.

All'Inter sembra essersi spenta la luce di Lautaro Martínez. Il 'Toro' argentino non segna più e per l'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, è un bel problema. La sterilità offensiva del capitano interista, però, deriva anche da un centrocampo che, attualmente, sta facendo fatica. Tanto in termini di quantità e corsa, quanto in termini di qualità, inventiva, spunto negli ultimi trenta metri.

Alla Roma, intanto, è un momento particolare. L'esonero di Daniele De Rossi e l'arrivo di Ivan Jurić in panchina. Poi le dimissioni del CEO, Lina Souloukou. Per concludere, ieri, la notizia che i proprietari del club capitolino, Dan e Ryan Friedkin, hanno acquistato l'Everton in Premier League. Segno di un iniziale disinteresse verso la Lupa? Lo si capirà meglio con il passare dei mesi.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 24 settembre 2024