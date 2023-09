Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 24 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il disastro della Juventus: 4-2 in casa del Sassuolo, la Juve sbaglia e paga. In alto Toino tutti con Zapata. In basso Capitao Leao rialza il Milan. Inter è in corso la due diligence. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.