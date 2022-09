Prima pagina Tuttosport: “Italia, vittoria da regina”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 24 settembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 24 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo (1-0) dell'Italia di Roberto Mancini sull'Inghilterra di Gareth Southgate ieri sera a 'San Siro'. Match deciso da una prodezza dell'azzurro Giacomo Raspadori verso la metà del secondo tempo.

La nostra Nazionale può ancora approdare alle semifinali di Nations League, ma bisognerà fare tre punti in Ungheria-Italia di lunedì sera a Budapest. Mentre, all'Inter, il Presidente Steven Zhang è sotto attacco e non più desiderato dai tifosi nerazzurri, l'ambiente Juventus 'assolve' Massimiliano Allegri.

O meglio, non ritiene che il tecnico bianconero sia l'unico responsabile della stagione finora negativa della 'Vecchia Signora'. E se per Giuseppe Bergomi l'Inter ha 'perso la propria anima', per il Consiglio d'Amministrazione della Juve ci si attende un miglioramento del passivo di bilancio nel 2023.

Chiosa con le parole di Nikola Vlašić, soddisfatto di aver scelto il Torino in estate e con l'infortunio di Mike Maignan: il Milan perderà il suo forte portiere per le delicate sfide di inizio ottobre. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

