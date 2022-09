Quotidiani sportivi, le prime pagine: Italia batte Inghilterra per 1-0

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria dell'Italia di Roberto Mancini a 'San Siro' contro l'Inghilterra. Gran gol di Giacomo Raspadori a metà ripresa e Azzurri ancora in corsa per le Final Four di Nations League. Impresa possibile, però, soltanto vincendo lunedì sera in Ungheria. Al Festival dello Sport di Trento hanno parlato gli eroi dei Mondiali 1982, 'invitando' Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, con Inter e Juventus, a riprendersi presto per tornare a volare in campionato. Spazio, poi, proprio ai bianconeri, che hanno chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con un passivo di oltre 250 milioni di euro: si tratta del rosso più alto nella storia del calcio italiano. Chiosa con il Milan, che perde per un mese Mike Maignan: al suo posto, richiamato in Champions League il rumeno Ciprian Tătărușanu.