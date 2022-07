Prima pagina Tuttosport: “Allegri: ‘Pogba d’esempio per i giovani'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 24 luglio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 24 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola in prima pagina apre con le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo il 2-0 rifilato al Chivas nelle prima amichevole della tourneé statunitense dei bianconeri. In particolare, il tecnico si è soffermato sull'importanza di Paul Pogba nella squadra.

Spazio, però, anche bella vittoria, 3-0, del Torino di Ivan Jurić sui turchi del Trabzonspor, attesi dagli spareggi per entrare in Champions League: in gol, due volte, Nemanja Radonjić, poi Demba Seck.

Cadute invece, per Milan, superato per 2-3 dallo ZTE in Ungheria (ma è in arrivo Charles De Ketelaere ...) e Inter, battuta 0-1 nel finale contro il Lens. Ancora a secco di reti Romelu Lukaku. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

