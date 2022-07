Quotidiani sportivi, le prime pagine: la Juventus di Allegri già vola

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata nella tournée negli Stati Uniti d'America. Battuto 2-0 il Chivas nella prima partita, con Ángel Di María sugli scudi. Ha perso, invece, 2-3, il Milan sul campo degli ungheresi dello ZTE: serve un giocatore come Charles De Ketelaere ai rossoneri. Sconfitta anche per l'Inter, 0-1, sul campo del Lens una volta usciti Romelu Lukaku e Lautaro Martínez. Bene invece il Torino di Ivan Jurić, che ha superato con un netto 3-0 il Trabzonspor (doppietta per Nemanja Radonjić e gol di Demba Seck). Si muove, invece, il Napoli in questo calciomercato estivo: in arrivo Giovanni Simeone e Antonín Barák dall'Hellas Verona, chiesto Giacomo Raspadori al Sassuolo.