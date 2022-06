Prima pagina Tuttosport: “Zaniolo-Juve. Mandragora quasi viola”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 24 giugno 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 24 giugno 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la possibilità, concreta, che Nicolò Zaniolo approdi alla Juventus in questo calciomercato estivo. I bianconeri hanno infatti incontrato la Roma: possibile contropartita tecnica, il brasiliano Arthur.

La 'Vecchia Signora', ora, è in pole position per il nazionale italiano. Con il Milan, però, che resta alla finestra per lui. Per il ritorno di Paul Pogba alla Juve manca solo l'annuncio, mentre Kalidou Koulibaly potrebbe sostituire Matthijs de Ligt alla corte di Massimiliano Allegri qualora l'olandese andasse al Chelsea.

In alto, sotto la testata, si parla del Torino, che sta per perdere Rolando Mandragora, vicino alla Fiorentina. Scatenato il Monza di Adriano Galliani: prende in prestito Stefano Sensi dall'Inter. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 24 giugno 2022