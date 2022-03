Prima pagina Tuttosport: “Vi vogliamo così!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 24 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 24 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando degli Azzurri di Roberto Mancini , che stasera, alle ore 20:45 allo stadio 'Barbera' di Palermo, saranno chiamati ad una grandissima impresa sportiva. Primo ostacolo dell' Italia , la Macedonia del Nord : in caso di vittoria, sarà finale dei playoff Mondiali contro una tra Portogallo e Turchia .

Si parla, poi, delle mosse della Juventus nel calciomercato estivo: al posto di Paulo Dybala, i bianconeri vorrebbero Nicolò Zaniolo. Molto attivo anche il Torino di Ivan Jurić: l'obiettivo, per la stagione 2022-2023, è riportare in Serie A il bomber polacco Arkadiusz Milik, già visto all'opera a Napoli ed ora devastante in Ligue 1 e in Conference League con la maglia dell'Olympique Marsiglia.